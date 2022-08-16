«Уже должен настать час Туктамышевой». Яркое интервью с Алёной Леоновой

Вице-чемпионка мира — 2012 Алёна Леонова стала мамой буквально на следующий день после произвольной программы девушек на Олимпиаде в Пекине. Эти Игры для неё были особенными: на них каталась Анастасия Губанова, которой она поставила обе соревновательные программы. В новом сезоне мы вновь увидим плоды сотрудничества Насти и Алёны на международных стартах. Пока же она вовсю осваивается в роли мамы: её сыну Артемию 18 августа исполняется полгода, а он уже занимается спортом и обязательно в будущем встанет на коньки.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Алёна Леонова рассказала о материнстве, работе хореографом-постановщиком и впечатлениях от Олимпиады в Пекине. И также ответила на вопрос, кого видит на позиции лидеров в будущем сезоне.

А ещё Алёна напомнила, что в фигурном катании, как и в любом другом деле, главное — кайфовать от процесса.

«Я из экстремальных видов мам. Драйва хочется всегда»

— Алёна, полгода назад вы стали мамой. Быстро освоились в новой роли?

— Могу сказать, что до сих пор осваиваюсь! Конечно, сначала было всё в новинку, но хорошо, что есть люди, которые помогают: есть бабушки, есть и муж. Конечно, в самом-самом начале было очень тяжело. Однако сейчас уже немножко легче, хотя, естественно, ребёнок всё равно занимает достаточно много времени в моей жизни, и, мне кажется, это правильно. Потихонечку скоро нам исполняется полгода.



— До рождения ребёнка вы говорили, что «в принципе, бесстрашная». Что-то изменилось с тех пор, как вы стали мамой?

— В принципе, наверное, нет. Я думаю, что я из экстремальных видов мам немножко. Драйва всё равно хочется всегда. Это, видимо, идёт из фигурного катания, спорта, соревнований и т.д.

Алёна Леонова с сыном Фото: Из личного архива Алёны Леоновой

— Отдадите Артемия в спорт и фигурное катание в частности?

— Я уже отдала его в большой спорт – он ходит на плавание. У него хорошо получается. Думаю, это полезно для общего развития и укрепления детского организма. И, разумеется, уже в дальнейшем он в любом случае встанет на коньки, но заниматься спортом или нет, решит в итоге сам. Считаю, что ребёнок должен сам понять, его это или нет. Но если он, конечно, захочет заниматься, то я тоже вложу все свои силы, которые есть, чтобы он стал настоящим фигуристом.

«В день произвольной девочек на Олимпиаде я, можно сказать, была одной ногой в роддоме»

— Вы быстро вернулись к работе хореографа и уже поставили программу Анастасии Губановой. Расскажите, как проходила работа над ней.

— На самом деле, изначально были небольшие сомнения насчёт сюжета программы, который я пока оглашать не буду, вы увидите всё на соревнованиях. И были некоторые сложности с музыкой, долго не могли к чему-то прийти. Но сама постановка заняла немного времени, и на волне вдохновения, в каком-то полёте мы за очень быстрые сроки составили эту программу. Конечно, я уже давно не была на тренировках у Насти, где-то две недели назад заходила к ней что-то дорабатывать. Спасибо хореографу Ольге Германовне Глинке, которая помогает поддерживать программу в прекрасном виде и также работает с Настей. А так, в принципе, когда фигурист хороший, много всего умеет, ставить программу ему в удовольствие.

— В прошлом сезоне вы тоже ставили программы Губановой, и они попали на Олимпиаду. Можете поделиться ощущениями: каково это, когда ваши программы катают на Играх?

— Я очень-очень обрадовалась, когда узнала эти новости, что Настя поедет на чемпионат Европы, потом узнала, что она едет с моими программами на Олимпиаду. Для меня это был шок! Я никак не ожидала. Но была за неё очень рада, знаю, что она к этому шла, и хорошо, что этого добилась. Но честно скажу, что волновалась ещё и на самом-самом первом её старте, когда она ездила на Finlаndia Trophy в начале сезона. И особенно, конечно, волновалась, когда она была на Олимпиаде, тем более как раз в день произвольной у девочек, я, можно сказать, была одной ногой в роддоме. Я очень сильно переживала. Чуть не родила на месте! (Смеётся.) Но всё сложилось хорошо, я успела посмотреть выступление Анастасии и уже буквально на последней разминке уехала в роддом. Конечно, когда твои программы катают на главных стартах, волнение всегда присутствует.

Анастасия Губанова Фото: Catherine Ivill/Getty Images

— Можете поделиться своими амбициями как хореографа? С кем из фигуристов вам бы хотелось поработать?

— На самом деле, у меня нет какого-то желания поработать с кем-то из фигуристов, называть какие-то имена я не хочу. Для меня в принципе было огромной радостью, что мне доверили поработать с Анастасией Губановой, и на данный момент я довольствуюсь тем, что есть. Посмотрим, куда меня занесёт в будущем, с кем удастся поработать. Но каких-то предпочтений, кому поставить программу, пока нет. Может быть, об этом как-то не задумывалась, просто пускай всё идёт, как идёт. Не хочется загадывать. А так, конечно, я очень рада, что поставила программы Насте, это очень приятно и стимулирует на дальнейшую работу.



— А какие у вас сейчас планы в тренерской карьере? У вас же есть своя группа деток?

— Да, у меня они остались, мы перешли на следующий этап. И я продолжаю сотрудничать, уже катаемся, начали тренировки.

«Думаю, Туктамышева станет главным фаворитом в новом сезоне. По-моему, уже должен настать её час»

— Олимпийский сезон был очень насыщенным и непредсказуемым. Что вам больше всего запомнилось?

— Думаю, безусловно, сами Олимпийские игры и, конечно, победа Ани Щербаковой на Олимпиаде, которая получилась неожиданной для многих.

— Значит, в первой половине сезона вы не могли представить, что выиграет Аня?

— Наверное, нет, потому что явным лидером всегда была Камила (Валиева). И все разговоры сводились к тому, что именно Камила — главный претендент. Но вся эта история, которая произошла в Пекине, я не знаю, как у кого-то могут быть какие-то сомнения, однако в итоге это всё привело к тому, что девчонка рассыпалась под конец. Но она молодец, что держит лицо и старается об этом много не думать. Естественно, это очень тяжёлая ситуация, в которую она попала, и мы все её поддерживаем.



— Отсутствие Елизавета Туктамышевой в Пекине вас расстроило?

— Ну, она сама же больше виновата, что не поехала. Мне кажется, что у неё были шансы побороться за эту путёвку. Но, как мы знаем, чемпионат России — не самый любимый старт Лизы, и каждый раз на этом отборе она терпит поражение. Однако, на мой взгляд, она подобрала правильные слова, сказав, что для неё Олимпиада — не главное в жизни. Я, наверное, даже соглашусь с ней. Если ты уж получаешь удовольствие от того, что делаешь в данный момент, и не зацикливаешься на том, чтобы стать олимпийской чемпионкой, съездить на Олимпиаду – это же не просто ты хочешь туда съездить, нужно что-то там показать ещё. Поэтому, учитывая её настрой, она молодец, и низкий поклон за то, что она делает, за то, что держит марку и до сих пор продолжает кататься.

Елизавета Туктамышева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Туктамышева активно изучает четверные прыжки. Но на стартах пробовала только один раз больше двух лет назад. Как думаете, она покажет четверной в новом сезоне?

— Этот сезон, как мы знаем, будет очень странный, наших спортсменов не допустят до международных стартов, и мне кажется, что этот сезон по нервам будет легче. Всё-таки все соревнования будут проходить в России, и, думаю, спортсмены будут свободнее кататься, им не нужно будет зацикливаться. Они будут более раскованные, будут кайфовать, поэтому, думаю, Лиза должна показать что-то новое.



— А кто, по вашему мнению, станет главным фаворитом в новом сезоне?

— Думаю, что Лиза и станет. По-моему, уже должен настать её час. Сейчас мы не знаем, что будет с нашими девчонками, некоторые в шоу катаются, неизвестно будут ли они выступать на этих соревнованиях. А Лиза, мне кажется, она прямо так усиленно готовится к этому сезону, судя по её соцсетям и видео с тренировок. Думаю, она серьёзно настроена и будет в первых номерах.

«Главное, чтобы возвращение Косторной было оправданным, чтобы оно было ярким»

— Алёне Косторной предстоит операция на бедре, но она намерена вернуться на соревнования и, возможно, стать сильнее. Как думаете, это реально?

— По поводу Алёны Косторной — не знаю, очень неубедительны были её последние соревнования. Я помню, что у неё было много травм, и очень надеюсь, что она наконец нашла своего тренера, нашла свой тренерский штаб. Если у них всё сложится и если она восстановится после операции и тех переломов, которые у неё были, то я буду только рада, потому что наблюдать за её катанием — это удовольствие. Сейчас ей предстоит конкурировать лишь с нашими девчонками, поэтому придётся очень постараться, ведь все наши девочки прыгают элементы ультра-си. Придётся трудиться, вновь зарабатывать авторитет, вновь подниматься.

Но, конечно, это всегда плюс, когда спортсмен, преодолевая какие-то трудности, через травмы, операции возвращается обратно. И самое главное, чтобы возвращение было оправданным, чтобы оно было ярким. Думаю, она сама решит для себя, что будет делать после операции, ведь мы не знаем, какого рода операция, насколько она будет тяжёлая. Хотя, безусловно, после операции будет два выбора: либо восстанавливаться и становиться реально сильнее, чем ты был, либо пробовать себя в чём-то другом.

— В этом году во взрослые выходит очень много талантливых юниорок: Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Муравьёва. Как думаете, смогут ли они захватить лидерство? Или «старая гвардия» не даст?

— Ну, смотря кто из нашей «старой гвардии» будет кататься. Но все новые девчонки молодые, амбициозные и, естественно, будут рвать и метать, стараться попасть в этот топ, выйти на взрослый уровень.

«Кондратюк — это такой персонаж, который будет ещё долго держаться в лидерах»

— Марк Кондратюк в олимпийском сезоне стал первым номером нашего мужского одиночного катания. Как вы думаете, удержит ли он позиции или кто-то ему помешает?

— На мой взгляд, Марк — это такой персонаж, который будет ещё долго держаться в лидерах, и, по моему ощущению, у него чувствуются какое-то внутреннее спокойствие, уверенность. Он очень уверен в себе, и это видно. Да, возможно, у него есть какие-то косяки, но он уверенно захватил это лидерство, и оно, пожалуй, будет долгим. Марк совсем молодой парень и, во-первых, способен на многое, а во-вторых, он очень креативный, особенный, что в фигурном катании бывает редко.



— Марк недавно освоил четверной флип, а до этого успешно выкатал программу с четверным лутцем на Кубке Первого канала. Как думаете, теперь он составит серьёзную конкуренцию на международном уровне?

— Если будет выступать на международной арене, то, безусловно, с таким контентом должен. К тому же он очень интересный, запоминающийся. Ведь тут дело не только в прыжках, но и в самой программе. Программа должна зацепить, должна быть обязательно насыщенной. У Марка всё это есть, и если добавить хорошие качественные прыжки, то это будет серьёзная заявка, чтобы бороться с главными конкурентами на мировой арене.

Марк Кондратюк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В парах у нас постоянно происходит ротация. То лидируют Бойкова/Козловский, то Мишина/Галлямов, то Тарасова/Морозов. Как думаете, кто станет фаворитом в новом сезоне? И смогут ли побороться с тройкой сильнейших Павлюченко/Ходыкин?

— Насчёт пары Павлюченко/Ходыкин не знаю, они очень мало стартовали в прошлом сезоне, поэтому ничего сказать не могу. Также не знаю, будут ли продолжать Тарасова/Морозов. Собираются ли они кататься дальше? Если да, то это круто, что ребята найдут мотивацию. Я с удовольствием смотрю Женю с Володей, когда они в хороших кондициях и здорово катаются. Это круто. Ребята Тамары Николаевны (Москвиной) тоже классные, они очень разные и по-своему крутые, и тут, мне кажется, будет постоянно меняться лидерство, но все пары очень достойные и сильные.



— В танцах на льду в межсезонье произошло много перестановок. Некоторые пары завершили карьеру, некоторые распались. Это ударит по нашим танцам?

— Я думаю, нет. По-моему, все эти перемены должны быть к лучшему. Если что-то брать из свеженького, то я бы с удовольствием посмотрела, как будет развиваться пара Худайбердиева/Базин. Они очень достойные ребята, которые тоже могут бороться за первые-вторые места. Также Саша Степанова с Ваней Букиным замечательные ребята, молодые, горячая кровь, будут стараться радовать ещё долго-долго. Так что лидеры будут меняться, и от этого только интереснее. Помимо тех, кто распался, есть ведь и те, кто работал всё лето.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Многие фигуристы в это межсезонье активно выступают в ледовых шоу. Как вы считаете, это мешает подготовке к будущим стартам?

— Учитывая, какая у нас ситуация и какие старты планируются, думаю, нет ничего страшного, что ребята позволили себе получить удовольствие от участия в шоу, от выступлений в различных представлениях. Это круто и здорово, что люди идут и смотрят, поддерживают. Поэтому ничего плохого в этом не вижу. Мне кажется, что, наоборот, это дополнительный опыт выступления на публике. Почему нет? Тем более некоторые спортсмены и на шоу умудряются исполнять элементы ультра-си, так что это хорошая практика.

«Все замечания, которые Рукавицын делал Нугумановой, были по делу»

— Недавно в группе Евгения Владимировича Рукавицына произошёл скандал — Елизавета Нугуманова выдвинула целый список обвинений в адрес своих тренеров. Для вас это было неожиданностью? Замечали ли вы когда-нибудь, что к Лизе как-то не так относятся?

— На моей памяти, когда я присутствовала на тренировках, а я до последнего месяца ходила на них, уже с большим животом, но приходила и смотрела, так вот, я, честно, никакого давления, как говорят, буллинга, не видела, этого ничего не было. Все замечания, которые делал Евгений Владимирович, были по делу.



— Как вы думаете, зачем Нугумановой этот скандал? Ведь теперь продолжить карьеру ей будет значительно сложнее.

— Ну, нужно посмотреть, как это будет дальше, посмотрим, ударит ли это по ней или нет. Конечно, некоторые думают, что «чёрный» пиар — это тоже пиар, но всё-таки, наверное, не в этот раз.



— Большинство людей в мире фигурного катания находятся на стороне тренера. Рукавицына поддерживают даже те, кто близко с ним не знаком (например, многие болельщики). Почему так?

— Многие писали, что дело в авторитете, потому что он взрослый человек. Тем более ситуация в принципе из ряда вон выходящая. Мне кажется, прочитав любое интервью Елизаветы, можно понять, что там настолько мало правды, поэтому, естественно, ты хочешь верить взрослому человеку.

Елизавета Нугуманова Фото: РИА Новости

«Поднятие возрастного ценза действительно затормозит прогресс»

— Летом прошёл конгресс ISU, на котором приняли несколько важных решений. Возрастной ценз, как и ожидалось, всё-таки подняли. Это затормозит прогресс в фигурном катании?

— Поднятие возрастного ценза действительно затормозит прогресс, но, с другой стороны, я всегда за женское одиночное катание, а новый возрастной ценз в первую очередь касается этого вида. Конечно, видно, когда катается юниорка и когда катается взрослая женщина, которая уже прожила всё, что можно. В данной ситуации главное, чтобы девчонки, которые теперь будут позже выходить во взрослые, просто доживали до этого уровня. Но я думаю, что их тренеры сделают для этого всё возможное.



— Поможет ли поднятие возрастного ценза зарубежным фигуристкам повысить свои результаты?

— Если они будут учить четверные, то да.

— Изменения коснулись не только возраста, но и правил. Уравнивание секвенций и каскадов у одиночников — это шаг назад?

— Наверное, это может быть какое-то небольшое упрощение. Но, на мой взгляд, то, что теперь беда с вращениями — вот это точно. С новыми правилами станет очень сложно получить за них четвёртый уровень. Произошли серьёзные изменения, и они требуют больших тренировок. То есть, чтобы навращать на четвёртый уровень, нужно очень сильно изогнуться.

— Получается, таким образом подталкивают развивать, помимо прыжков, другие элементы?

— Да, чтобы вращения тоже были такими же сложными, как прыжки.

«В мире — пусть без нас уж плачут. Интереса, наверное, такого не будет»

— При этом продолжается отстранение российских фигуристов от международных турниров. Как вы думаете, это ударит по развитию фигурного катания в России и в мире?

— Я бы не сказала. У нас, например, проходят наборы в группы по фигурному катанию, и дети приходят, идут кататься. Желающие всё равно есть. Дети хотят быть как Валиева, Загитова, Медведева. Всё это есть. А то, что нет соревнований: наша федерация фигурного катания придумала столько стартов, что будет даже ещё интереснее. А в мире — пусть без нас уж плачут. Интереса, наверное, такого не будет.



— Как вы считаете, кто теперь будет доминировать на международной арене? Учитывая, что, помимо россиян, не будет Чена, Ханю, Пападакис/Сизерона.

— Японцы. Есть же другие мальчики. Юма Кагияма — молодой парень, вообще суперперспективный и очень сильный. Мне кажется, что в следующем сезоне он выиграет всё подряд. Дай бог, чтобы здоровье было. Шома Уно продолжает кататься. У девчонок тоже японки, а недавно читала какие-то статьи, что то ли в Америке, то ли в Азии девчонки учат тройные аксели, четверные, выполняют их на каких-то местечковых соревнованиях. Будет интересно посмотреть, что там, какие-то новые имена, новые звёзды — это тоже круто. Что будет в танцах без Пападакис и Сизерона, наверное, самое неожиданное и интересное!

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон Фото: Matthew Stockman/Getty Images

— Вы планируете смотреть международные турниры в новом сезоне? Или ограничитесь российскими?

— Думаю, только результаты и если вдруг будут какие-то интересные комментарии, допустим, какая классная программа у Юмы или кто-то что-то сделал, тогда я пересмотрю. А так, чтобы прямо следить, пожалуй, нет. Буду смотреть старты с нашими спортсменами.

— Можете посоветовать, как нашим фигуристам сохранить мотивацию в новом сезоне без международных стартов?

— Просто хочется сказать, что они сами знают, что любой старт или какое-то шоу — это всё равно очень круто. Если ты кайфуешь от того, что делаешь, то уже находишься на пути к успеху, и это здорово. Главное — получать удовольствие от того, чем ты занимаешься.