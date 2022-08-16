Александр Коган: Аня действительно будет прооперирована, завтра она вылетает в Германию

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подтвердил, что фигуристка Анна Щербакова перенесёт операцию, а также рассказал, где и когда она пройдёт.

«Аня действительно будет прооперирована, завтра она вылетает в Германию, отправляют её в клинику, специалисты которой уже много раз помогали российским фигуристам. Надеемся на её скорейшее восстановление.



Травма её беспокоила давно, но, пока она готовилась к Олимпийским играм, не было возможности её полностью купировать. Надеялись, что летом она отдохнёт, ей проводились специальные процедуры, она вылетала для этого за границу, но шансов на то, что поможет без традиционного вмешательства, было мало», — приводит слова Когана ТАСС.