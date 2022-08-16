Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александр Коган: Аня действительно будет прооперирована, завтра она вылетает в Германию

Александр Коган: Аня действительно будет прооперирована, завтра она вылетает в Германию
Комментарии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подтвердил, что фигуристка Анна Щербакова перенесёт операцию, а также рассказал, где и когда она пройдёт.

«Аня действительно будет прооперирована, завтра она вылетает в Германию, отправляют её в клинику, специалисты которой уже много раз помогали российским фигуристам. Надеемся на её скорейшее восстановление.

Травма её беспокоила давно, но, пока она готовилась к Олимпийским играм, не было возможности её полностью купировать. Надеялись, что летом она отдохнёт, ей проводились специальные процедуры, она вылетала для этого за границу, но шансов на то, что поможет без традиционного вмешательства, было мало», — приводит слова Когана ТАСС.

Новость по теме
Анна Щербакова сообщила, что перенесёт операцию на колене
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022