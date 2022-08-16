Лайшев — об операции Щербаковой на колене: всё будет хорошо. Аня завоюет ещё массу медалей

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о предстоящей операции фигуристки Анны Щерабковой и о её будущем.

«Если при современной медицине делать всё правильно и аккуратно, следовать их советам. Не мало случаев, когда спортсмены полностью восстанавливаются и забывают о своих травмах. Уверен, что всё будет хорошо, и она завоюет ещё массу медалей. Самое главное — пожелать ей здоровья и быстрого восстановления в большом спорте», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 16 августа, олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова в своих социальных сетях сообщила, что ей предстоит перенести операцию.