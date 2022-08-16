Соколовская во время тренировки подшутила над Кондратюком, упомянув Трусову
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Тренер Светлана Соколовская подшутила над своим подопечным Марком Кондратюком во время тренировки, упомянув его девушку — фигуристку, серебряного призёра Олимпиады Александру Трусову. Этот фрагмент тренировки попал под камеры Первого канала.
«Минут на 30 хотя бы соберись, а? Я уже про все твои выезды вот эти вот, полёты… Я понимаю, что у тебя невеста – Ракета. Но это же не значит, что надо летать-то вообще криво-косо», – сказала Соколовская Кондратюку во время тренировочного процесса.
Ракета — это прозвище Александры Трусовой, которая, как известно, состоит в отношениях с Марком Кондратюком.
Пара поначалу скрывала свой роман, однако в мае влюблённые подтвердили отношения, выложив общую фотографию.
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