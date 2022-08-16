Анна Щербакова ответила на вопрос о соперничестве с Камилой Валиевой на Олимпиаде-2022

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как справилась с эмоциями в ситуации, когда все считали главной фавориткой Камилу Валиеву.
«Мне кажется, что мы постоянно тренируемся вместе, это настолько для нас привычно, что мы вместе приезжаем на соревнования, в основном там все девочки из нашей группы. Это всё такая привычная атмосфера, и уж точно я не еду с целью, чтобы все только меня, фаворита, поддерживали. У нас вообще, мне кажется, редко в фигурном катании бывает у девочек, что кто-то может ехать безоговорочным фаворитом — такая борьба всегда. Поэтому для меня это абсолютно привычно, я ехала сделать свою работу, и я её сделала», — сказала Щербакова в программе олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного «Обмен спортом».
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