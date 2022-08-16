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Никита Кацалапов назвал самое главное отличие шоу от соревнований

Никита Кацалапов назвал самое главное отличие шоу от соревнований
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Олимпийские чемпионы в команде и серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, чем отличаются выступления в ледовом шоу и на соревнованиях.

Этим летом Синицина и Кацалапов в течение месяца выступали в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», а теперь катаются в «Лебедином озере».

«Между соревнованиями и шоу существует огромная разница, и сравнивать их не очень правильно. Например, в шоу «Аленький цветочек» мы выступаем в массивных театральных костюмах на относительно небольшой арене. А на соревнованиях выходим на большие катки, примеряем образы, которые позволяют свободно выполнять сложные элементы. И это только малая часть отличий», — приводит слова Виктории Собака.ru.

«Конечно, самое главное отличие шоу от соревнований — отсутствие нервов. На спортивных стартах сердце выпрыгивает из груди, это сильный стресс. А участвуя в шоу, мы ощущаем лёгкость, получаем от процесса огромное удовольствие и делимся этими эмоциями со зрителями.

Подготовка к шоу начинается заранее. Все учат свои роли, готовятся к прокатам, примеряют костюмы. В шоу мы также выполняем технически сложные элементы, которые нужно регулярно оттачивать. Поэтому даже во время тура продолжаем репетировать, чтобы в глазах зрителя всё выглядело максимально слаженно. По возможности стараемся отдыхать и очень радуемся, когда удаётся сделать это», — сказал Кацалапов.

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