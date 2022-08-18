Евгений Рукавицын: Татьяна Тарасова — козырь российского спорта

Тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын прокомментировал визит Татьяны Тарасовой на тренировку его группы, отметив, что заслуженный тренер СССР дала ученикам бесценные указания и замечания.

«К сожалению, я не находился на тренировке с участием Татьяны Анатольевны в Санкт-Петербурге, поскольку сейчас нахожусь на юниорских прокатах в Новогорске. Но мы получили ценные, а точнее, бесценные указания и замечания. Мне кажется, что такие легенды, как Татьяна Анатольевна, являются козырем российского спорта, фигурного катания. Наблюдая за её работой, за тем, как тонко она чувствует малейшие нюансы движения не только тела, но и души, как точно она подбирает слова, ощущаешь драгоценное чувство преемственности поколений. Сотрудничество с ней даёт нам дополнительную мотивацию, вдохновение, своего рода встряску, движет нас вперёд», — приводит слова Рукавицына «РИА Новости Спорт».

Воспитанником Рукавицына является чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании российский фигурист Дмитрий Алиев.