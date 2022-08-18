Камила Валиева показала танцевальную импровизацию под известный хит

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева посетила мастер-класс, на котором станцевала под песню американского соул-певца Халида Young Dumb & Broke. Видео своей импровизации Камила выложила в своём телеграм-канале.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.
В первом взрослом сезоне Валиева выиграла чемпионаты России и Европы, попутно переписав на себя все три лучших достижения по набранным баллам – в короткой, произвольной и по сумме двух программ.
На Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир, после чего стало известно, что допинг-проба фигуристки, сданная полтора месяца назад, оказалась положительной. Награждение было отложено до окончания расследования, которое должно быть завершено в ближайшие дни.
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