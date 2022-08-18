Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная анонсировала своё появление в программе «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Карусель».
В своём телеграм-канале Косторная опубликовала фото с ведущим программы и Хрюшей, который «целует» фигуристку в щёку.
«Совсем скоро!!! Только на канале КА-РУ-СЕЛЬ», — подписала снимок Косторная.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алёны Косторной.
В конце августа фигуристке предстоит операция в связи с травмой бедра. У Алёны диагностирован разрыв вертлужной губы.
Напомним, в марте 2022 года Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.
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