Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная анонсировала своё появление в программе «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Карусель».

В своём телеграм-канале Косторная опубликовала фото с ведущим программы и Хрюшей, который «целует» фигуристку в щёку.

«Совсем скоро!!! Только на канале КА-РУ-СЕЛЬ», — подписала снимок Косторная.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алёны Косторной.

В конце августа фигуристке предстоит операция в связи с травмой бедра. У Алёны диагностирован разрыв вертлужной губы.

Напомним, в марте 2022 года Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.