Губерниев прокомментировал новость о смене гражданства российской фигуристкой Ширяевой

Известный российский телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что российская фигуристка Ульяна Ширяева будет выступать за сборную Канады.

«Ещё раз отмечаю, переходы наших юных спортсменов в сборные других стран будут частыми, и нам нужно это просто принять…. Спортсмен должен выступать…. И вот тут интересно, когда начнут переходить не юные спортсмены уровня национальной сборной….» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что 15-летняя фигуристка готовится сменить спортивное гражданство и будет представлять Канаду. Запрос на переход Ульяны Ширяевой был отправлен Федерацией фигурного катания Канады, в России его должны рассмотреть в декабре 2022 года.