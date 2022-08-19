«Гулять не люблю, потому что это энергозатратно». Медведева рассказала, как проводит досуг

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, чем обычно занимается в свободное от фигурного катания время. Напомним, спортсменка пропустила последние два сезона, однако официального объявления о завершении карьеры от неё не было.

«Досуг мой состоит из абсолютного отдыха. Это общение с друзьями без активностей за чаем у меня дома с разговорами за «жизнь», либо же отдых наедине с собой. Максимум могу пойти куда-нибудь к озеру, гулять не люблю, потому что это слишком энергозатратно, люблю читать, слушать музыку, но ещё больше я люблю лежать и мечтать», — сказала Медведева в интервью телеграм-каналу Madame Shipilova.

После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.