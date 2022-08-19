Алина Загитова: актёрское мастерство — неотъемлемая часть фигурного катания

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как ей удалось перестроиться со спортивной составляющей на роль Настеньки в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

«Нам всегда есть чему учиться. В спорте, конечно, нет декораций, но драматургия присутствует. Каждое спортивное выступление, помимо катания, — это всегда музыка, костюмы, эмоции и история. Я воплощала на льду множество разных произведений, и перед тем, как начать катание, мы с тренерами проговаривали моменты, которые я должна передать. Благодаря их наставлениям и поддержке мне удалось достигнуть отличных результатов. Фигурное катание — это спорт, который, помимо баллов, стремится зацепить зрителя, заставить его поверить в происходящую историю и проникнуться ею. В нашем виде спорта актёрское мастерство — неотъемлемая часть, так что вжиться в роль Настеньки мне не составило особого труда. По отклику зрителей я могу судить, что у нас неплохо получилось», — приводит слова Загитовой «Собака.Ru».