Анна Щербакова поделилась эффектным видео с тренировки

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова в своих социальных сетях поделилась эффектным видео с тренировки.

Конечно, видео фигуристки не актуальное, так как 18 августа фигуристка в Германии перенесла операцию на колене. Недавно фигуристка сообщила, что вернулась домой после операции.

18-летняя Анна Щербакова также является чемпионкой мира 2021 года и трёхкратной чемпионкой России в женском одиночном катании. Фигуристка занимается под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. На Олимпиаде 2022 года в Токио (Япония) Анна оказалась сильнее своей соотечественницы Александры Трусовой и японки Каори Сакамото, ставших второй и третьей соответственно. Ещё одна россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место.