Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро пропустят сентябрьские контрольные прокаты

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро пропустят контрольные прокаты, которые пройдут в конце сентября. Об этом сообщила тренер фигуристов Светлана Алексеева.
«Они не будут участвовать в контрольных прокатах, её восстановление может занять до года. Тиффани проинформировала об этом Федерацию фигурного катания на коньках России. Дальнейшие планы будут зависеть от её состояния», − приводит слова Светланы Алексеевой ТАСС.
В октябре 2021 года Загорски переболела менингитом. Спортсменка не успела восстановиться к чемпионату России, но всё равно вышла на лёд, откуда её после произвольного танца унесли на руках.
Загорски и Гурейро — серебряные призёры чемпионата России (2021), серебряные призёры Гран-при России (2020) и Японии (2018), трёхкратные победители Кубка России (2016, 2017, 2019).
Анна Щербакова поделилась видео с тренировки
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