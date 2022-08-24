Жулин заявил, что Синицина и Кацалапов готовятся к контрольным прокатам
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Александр Жулин, который является многолетним наставником российского танцевального дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов, объявил, что его подопечные готовятся к контрольным прокатам сборной России.
«Пока что готовимся к контрольным прокатам», — приводит слова Жулина «Матч ТВ».
В межсезонье Синицина и Кацалапов выступают вместе уже во втором шоу Татьяны Навки. Ранее они играли Принца и Настеньку в «Аленьком цветочке».
Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются чемпионами мира 2021 года и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру.
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