Жулин заявил, что Синицина и Кацалапов готовятся к контрольным прокатам

Александр Жулин, который является многолетним наставником российского танцевального дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов, объявил, что его подопечные готовятся к контрольным прокатам сборной России.

«Пока что готовимся к контрольным прокатам», — приводит слова Жулина «Матч ТВ».

В межсезонье Синицина и Кацалапов выступают вместе уже во втором шоу Татьяны Навки. Ранее они играли Принца и Настеньку в «Аленьком цветочке».

Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются чемпионами мира 2021 года и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру.