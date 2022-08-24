Стало известно, кто может сыграть главные роли в фильме об Ирине Родниной

Стало известно, что на главные роли в фильме об Ирине Родниной рассматриваются Любовь Аксёнова, Сергей Безруков, Иван Янковский. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что на роль фигуристки рассматривается Любовь Аксёнова. В роли тренера Родниной Станислава Жука ожидают увидеть Сергея Безрукова, а в роли партнёра Родниной Алексея Уланова — Ивана Янковского. Режиссёром фильма стал Константин Статский.

«Меня как режиссёра заинтересовала не только возможность снять большое кино о спорте, о спортивных достижениях, здесь также есть возможность рассказать в первую очередь мелодраму. Помимо этого, у нас не банальная фигура тренера. Этот персонаж также наделён личной драмой, своего рода Пигмалиона, так и просто тренера, чей ученик превзошёл его», — рассказал Статский.