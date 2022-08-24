Александр Самарин показал чистый четверной лутц на тренировке
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Российский фигурист Александр Самарин показал на тренировке в группе Светланы Соколовской свой знаменитый четверной лутц.
Каскад Александра четверной лутц — тройной тулуп получил на международных соревнованиях одну из самых высоких оценок в мире.
«Литтл бит контента с тренировки», — написал Самарин в своём телеграм-канале.
24-летний Самарин тренируется в группе Светланы Соколовской. Александр — серебряный призёр чемпионата Европы — 2019, бронзовый призёр командного чемпионата мира — 2019, победитель этапа Гран-при Rostelecom Cup 2019, четырёхкратный призёр чемпионатов России. В последние два сезона из-за преследовавших его травм фигурист выступал не слишком удачно, но к сезону-2022/2023 Самарин подходит в хорошей форме.
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