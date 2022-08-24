Александр Самарин показал чистый четверной лутц на тренировке

Российский фигурист Александр Самарин показал на тренировке в группе Светланы Соколовской свой знаменитый четверной лутц.

Каскад Александра четверной лутц — тройной тулуп получил на международных соревнованиях одну из самых высоких оценок в мире.

«Литтл бит контента с тренировки», — написал Самарин в своём телеграм-канале.

24-летний Самарин тренируется в группе Светланы Соколовской. Александр — серебряный призёр чемпионата Европы — 2019, бронзовый призёр командного чемпионата мира — 2019, победитель этапа Гран-при Rostelecom Cup 2019, четырёхкратный призёр чемпионатов России. В последние два сезона из-за преследовавших его травм фигурист выступал не слишком удачно, но к сезону-2022/2023 Самарин подходит в хорошей форме.