Японец Накамура выиграл короткую программу на первом этапе юниорской серии Гран-при

В Куршевеле (Франция) продолжается первый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Короткие программы показали юниоры. Лучший результат показал японский спортсмен Шунске Накамура, получивший от судей за свой прокат 77,68 балла. Накамура стал единственным из тройки сильнейших, кто исполнил в короткой программе тройной аксель.

Второе место занял представитель Южной Кореи Чха Ен Хен, третий результат показал Рега Моримото из Японии.

Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. 1-й этап. Куршевель, Франция

Юниоры. Короткая программа

1. Шунске Накамура (Япония) – 77,68.

2. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 70,25.

3. Рега Моримото (Япония) – 69,46.

4. Майкл Си (США) – 66,08.

5. Ян Воклен (Франция) – 61,49.

6. Ноа Боденштайн (Швейцария) – 61,26.