Даниелян трогательно поблагодарил тренерский штаб Буяновой после ухода к Рукавицыну

Вице-чемпион Европы 2020 года 18-летний Артур Даниелян опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором поблагодарил весь тренерский штаб Елены Буяновой. Напомним, недавно стало известно, что спортсмен принял решение перейти к Евгению Рукавицыну, работающему в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга.
«В данном посте я бы хотел выразить свою благодарность команде, которая на протяжении многих лет вела меня в спорте. Елена Германовна, Ирина Анваровна, Марина Леонидовна, Александр Сергеевич, Максим Игоревич, Евгения Эдуардовна — спасибо Вам за всё! За Ваш труд, работу, терпение, помощь, веру… Можно перечислять много, я никогда не забуду и буду благодарен всегда!
Из обычного мальчишки из региона Вы помогли мне достичь серебра чемпионата Европы, России, юниорского чемпионата мира и многих других, не менее важных для меня высот. Не бросали в трудные и сложные периоды, помогали…
Я бесконечно это буду ценить. Спасибо. Но настал момент что-то поменять в спортивной жизни. Так подсказывает моё сердце и мозг. Я принял разумное, взвешенное решение — продолжать свою карьеру под руководством Рукавицына Евгения Владимировича. Хотелось, конечно, немного переварить и прийти в себя.
Но, дабы не развеивались слухи, домыслы, звонки и так далее — пост в помощь. Это мой краткий комментарий, всё произошло быстро. Всем спасибо за тёплые пожелания!» — написал Даниелян.
Осенью 2020 года фигурист был прооперирован из-за проблем с голеностопом, после чего долгое время не выступал. На чемпионате России – 2022 Даниелян занял 13-е место.
- 26 августа 2022
-
13:04
-
12:57
-
11:42
-
11:28
-
11:17
- 25 августа 2022
-
23:48
-
23:42
-
23:17
-
21:03
-
20:11
-
19:26
-
18:24
-
14:44
-
14:30
-
13:36
-
13:27
-
10:13
-
09:38
-
00:58
-
00:16
- 24 августа 2022
-
23:54
-
23:13
-
16:49
-
16:27
-
15:46
-
15:35
-
15:14
-
15:02
-
12:47
-
12:41
-
12:24
-
12:18
-
12:12
- 23 августа 2022
-
21:50
-
19:52