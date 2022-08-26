Даниелян трогательно поблагодарил тренерский штаб Буяновой после ухода к Рукавицыну

Вице-чемпион Европы 2020 года 18-летний Артур Даниелян опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором поблагодарил весь тренерский штаб Елены Буяновой. Напомним, недавно стало известно, что спортсмен принял решение перейти к Евгению Рукавицыну, работающему в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга.

«В данном посте я бы хотел выразить свою благодарность команде, которая на протяжении многих лет вела меня в спорте. Елена Германовна, Ирина Анваровна, Марина Леонидовна, Александр Сергеевич, Максим Игоревич, Евгения Эдуардовна — спасибо Вам за всё! За Ваш труд, работу, терпение, помощь, веру… Можно перечислять много, я никогда не забуду и буду благодарен всегда!

Из обычного мальчишки из региона Вы помогли мне достичь серебра чемпионата Европы, России, юниорского чемпионата мира и многих других, не менее важных для меня высот. Не бросали в трудные и сложные периоды, помогали…

Я бесконечно это буду ценить. Спасибо. Но настал момент что-то поменять в спортивной жизни. Так подсказывает моё сердце и мозг. Я принял разумное, взвешенное решение — продолжать свою карьеру под руководством Рукавицына Евгения Владимировича. Хотелось, конечно, немного переварить и прийти в себя.

Но, дабы не развеивались слухи, домыслы, звонки и так далее — пост в помощь. Это мой краткий комментарий, всё произошло быстро. Всем спасибо за тёплые пожелания!» — написал Даниелян.

Осенью 2020 года фигурист был прооперирован из-за проблем с голеностопом, после чего долгое время не выступал. На чемпионате России – 2022 Даниелян занял 13-е место.