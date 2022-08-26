Дуэт из Южной Кореи выиграл ритм-танец на 1-м этапе юниорской серии Гран-при

В Куршевеле (Франция) продолжается первый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Во второй день соревнований в борьбу вступили танцевальные дуэты, которые представили ритм-танец.

Лидерство захватили фигуристы из Южной Кореи Ханна Лим и Е Куан, получившие от судей 62,71 балла. Идущие вторыми французы Селина Фраджи и Жан-Ан Фурно уступили им более трёх баллов. Отставание от лидеров – занимающих третье место танцоров из США Ванессы Фам и Джонатана Роджерса – почти семь баллов.

Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. 1-й этап. Куршевель, Франция

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Ханна Лим / Е Куан (Южная Корея) – 62,71

2. Селина Фраджи / Жан-Ан Фурно (Франция) – 59,57

3. Ванесса Фам / Джонатан Роджерс (США) – 55,76

4. Эллиана Пил / Итан Пил (США) – 53,21

5. Хайма бен Хелифа / Эверест Зу (Канада) – 50,15

6. Лу Кош / Иван Мельник (Франция) – 49,32