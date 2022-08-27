Энберт высказался об отношениях бывшей партнёрши Забияко с Касаткиной

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире, победитель «Ледникового периода» Александр Энберт высказался об отношениях его бывшей партнёрши Натальи Забияко и теннисистки Дарьи Касаткиной.
В июле 2022 года Касаткина совершила каминг-аут, сообщив, что у неё есть девушка, после чего опубликовала в социальных сетях совместное фото с Забияко.
«Не комментирую это, просто рад, что Наталья счастлива в жизни и находит для себя что-то новое. Ищет новую команду, старается развиваться в спорте и находит новых людей, которые ей нравятся. Рад тому, как у Натальи всё складывается, и болею за то, чтобы всё и дальше получалось самым лучшим образом», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».
Забияко и Энберт – призёры чемпионатов мира и Европы в парном катании. В конце февраля 2020 года фигуристы объявили о завершении спортивной карьеры в любительском спорте.
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