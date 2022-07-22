«В её возрасте надо уже успокоиться». Фигуристка Забияко оказалась не нужна в Канаде?

История возвращения в большой спорт фигуристки Натальи Забияко дала трещину. А переход в сборную Канады и вовсе не состоялся. И что удивительно: похоже, дело не в том, что ей помешала Федерация фигурного катания России (ФФККР), не желая отпускать некогда сильную парницу. Девушка сама неожиданно покинула молодого партнёра и новый тренерский штаб в Онтарио и улетела в жаркую Испанию.

А ведь ещё в середине июля болельщики предвкушали дебют несостоявшейся пары и верили, что Наташа отлично проявит себя на соревнованиях в августе. Однако теперь возобновление её спортивной карьеры под большим вопросом.

Неужели Забияко отказалась от идеи вернуться?

Большие надежды

Наталья Забияко родилась в Эстонии и изначально выступала за родину. Была хорошей одиночницей, но мечтала о парном катании. К сожалению, как раз в парном добиться заметных успехов ей не удавалось: вечно не везло с партнёрами. Поэтому, когда её пригласили в сборную России, она не упустила выпавший шанс. На новом месте тоже сложилось не сразу, к тому же девушка получила тяжелейшую травму. Но все испытания окупились сторицей: в дуэте с Александром Энбертом она выиграла в 2018 году олимпийское серебро в команде, а в 2019-м — бронзу чемпионата мира. Останавливаться на этом Наташа не собиралась, но Александру пришлось завершить карьеру по настоянию врачей, и она оставила большой спорт вместе с ним.

Наталья Забияко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Три года 27-летняя фигуристка не участвовала ни в каких соревнованиях и вдруг рискнула вернуться. Правда, уже под флагом Канады, где нашла совсем молодого 21-летнего партнёра Закари Дэйлмана. Они активно тренировались на катке в Онтарио под руководством Бруно Маркотта и даже заявились на турнир Skate Ontario, который пройдёт с 18 по 21 августа.

Болельщики с нетерпением ждали дебюта новоиспечённой пары и гадали, в каком образе предстанет Наташа. Казалось, наличие заявки на старт означает, что проблем со сменой спортивного гражданства у неё нет и чинить препятствия ФФККР никаких не стала. Но то была иллюзия. Вера в возвращение фигуристки, по крайней мере, под флагом Канады, рухнула в один день. Забияко переместилась в Испанию без пояснения причин и дальнейших планов.

Необъяснимые проблемы с переходом

В идеале Наталья должна была получить разрешение выступать за Канаду от нашей федерации до 1 июля. Поклонники спортсменки опасались, что в ФФККР если и дадут релиз, то обязательно затянут дело. Всё-таки в послужном списке Наташи есть медали главных стартов, и просто так её в иностранную не отпустят. Основания для переживаний действительно были, но в итоге канадская сторона сама отозвала поданный запрос на переход Забияко. Об этом рассказал генеральный директор ФФККР Александр Коган.

«Канадская федерация фигурного катания ранее обращалась к нам по поводу Натальи Забияко и уже прислала отказ от своего запроса. В данный момент Забияко — российская фигуристка», — сообщил Коган «РИА Новости Спорт».

Наталья Забияко Фото: РИА Новости

Выглядит так, будто канадская Федерация сама усомнилась в перспективах Наташи или намеренно устроила публичное изгнание российской спортсменки. В любом случае неудачный исход этой истории, по мнению тренера Людмилы Великовой, вполне ожидаем. Специалист считает, что фигуристке пора забыть о соревнованиях и заняться чем-то другим.

«Русских никто не принимает, отовсюду отфутболили. Ради чего ей возвращаться? Человек что, не может найти себе другое занятие? Я, например, в 27 родила дочь. Тоже не хотела уходить. Я считаю, что она не такого высокого уровня спортсменка, чтобы это кого-либо волновало.

Нашу федерацию должно волновать следующее поколение, с которым можно будет на что-то рассчитывать. Нужно помогать молодым ребятам, детям. А что цепляться за этого человека? Её пара у меня следа не оставила в воспоминаниях. Конечно, нельзя так говорить, но это не того уровня фигуристка, чтобы опять рваться и кататься. Причём у неё жуткая, тяжёлая черепно-мозговая травма была. Я думаю, что в её возрасте надо уже успокоиться», — заявила Великова «Газете.Ru».

Об уровне катания Натальи Забияко можно поспорить: призёрами чемпионата мира слабые спортсмены не становятся. Зато понятно, почему она пыталась возобновить карьеру за рубежом. В России её на соревновательном льду явно не ждут.

Проблема в партнёре?

Вряд ли стоит искать в несостоявшемся переходе Забияко какие-то подводные камни со стороны канадской федерации. Да и нашей тоже. Более вероятно, что девушка сама передумала. Её новый партнёр объективно не внушал надежд на успешное будущее. Последний турнир Закари Дэйлмана — это юниорский чемпионат мира в 2020 году, где он занял с прежней партнёршей 11-е место из 16 пар. С Наташей он должен был впервые появиться на взрослых соревнованиях. Так что счастливым билетом такого партнёра не назовёшь. Опытная парница с серьёзными наградами заслуживает кого-то рангом повыше.

Наталья Забияко Фото: РИА Новости

Возможно, Наташа рассматривала Закари лишь как временный вариант или так сильно загорелась желанием вернуться, что отмахнулась от его недостатков. Но через пару месяцев наконец поняла, что он ей не подходит. Кого-то же сильнее, видимо, в Канаде не нашлось, а, кроме спорта, её там ничто не держало. В том числе и похвала тренера Бруно Маркотта, который остался очень доволен работой с ней.

«Наталья улетела в Европу. Мне жаль, потому что она прибавляла с каждым днём», — рассказал Маркотт ТАСС.

Покинув Канаду, Наташа отправилась в Испанию, где живёт теннисистка Дарья Касаткина, недавно признавшаяся в нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого признания Касаткина опубликовала в соцсети совместное фото с Забияко и подписала его «сердечком». Такое же фото с «сердечком» выставила в соцсетях и Наташа. Естественно, многие восприняли это как подтверждение между ними отношений. Но официально девушки ничего не подтверждали.

Что теперь будет с Натальей Забияко и вернётся ли она в большой спорт — крайне сложные вопросы. Она попыталась, несмотря ни на что, не испугалась трудностей. Это главное.

И всё же очень жаль, если её авантюра с возобновлением карьеры так и останется коротким эпизодом без единого старта.