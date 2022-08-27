«Рад, что они нашли друг друга. Красавцы». Энберт — о романе Трусовой и Кондратюка

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире, победитель «Ледникового периода» Александр Энберт высказался о романе фигуристов Александры Трусовой и Марка Кондратюка.
«Я рад за ребят. Они такие творческие, такие классные и успешные. Ребята настроены на продолжение карьеры, на то, чтобы двигаться дальше в спорте. Надеюсь, что эти отношения и совместное времяпрепровождение будут их мотивировать, что они постоянно будут друг друга подбадривать, и это даже ускорит их развитие.
Никто не знает, как сложнее, как легче. Нельзя сказать, что какие-то отношения простые, а другие — сложные. У Саши и Марка — такие условия, плотный график, но всегда можно найти время, чтобы поделиться впечатлениями друг с другом и чтобы отдохнуть друг от друга. Я просто рад, что они нашли друг друга в фигурном катании. Красавцы», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».
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