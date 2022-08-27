Хана Йошида выиграла 1-й этап юниорской серии Гран-при, с ошибкой исполнив тройной аксель

Завершились соревнования женщин на первом этапе юниорской серии Гран-при, который проходит в Куршевеле (Франция).

Его победительницей стала японская фигуристка Хана Йошида, в сумме она набрала 203,52 балла. Хана стала лучшей в произвольной программе, получив от судей 136,96 балла, что на 12 баллов выше ближайшей преследовательницы. В ПП Йошида исполнила тройной аксель со степаутом.

Второе место в Куршевеле заняла ещё одна японка Аюми Шибаяма (188,39), в ПП она допустила ошибки и заняла лишь третье место, однако по общей сумме баллов обошла представительницу Южной Кореи Юджей Ким (185,67), которая исполнила чистый тройной аксель в произвольной программе. Прыжок был исполнен с недокрутом в четверть оборота.