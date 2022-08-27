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«Как же красиво». Алина Загитова опубликовала впечатляющие снимки из Сочи

«Как же красиво». Алина Загитова опубликовала впечатляющие снимки из Сочи
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала подборку снимков из Сочи, где проходят гастроли шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

«Как же красиво», — подписала фото Загитова, добавив эмодзи «смайлик с глазами-сердечками».

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

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