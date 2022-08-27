Алина Загитова похвасталась подарками болельщиков после шоу

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова похвасталась подарками болельщиков после очередного представления ледового шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи.

Загитова с 6 августа по 4 сентября исполняет роль Настеньки. Партнёром Алины является олимпийский чемпион в команде Дмитрий Соловьёв.

«У меня закончилось шоу. Можно чуть-чуть выдохнуть и хочу чуть-чуть похвастаться перед вами – смотрите, сколько у меня мишек сегодня, котиков и цветочков. Красота какая! Спасибо всем огромное! Я вижу ваши улыбки, слышу ваши аплодисменты, мне безумно приятно. Так что приходите ещё, всех очень жду», — говорит Загитова в своём телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.