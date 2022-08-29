Евгений Плющенко рассказал о встрече с Овечкиным, отметив, что они давно дружат

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о дружбе с хоккеистом Александром Овечкиным, отметив, что второй знает всех спортсменов.
«Саша был у меня в гостях, мы давно дружим. У нас был семейный ужин. Саша посмотрел нашу академию, которую мы построили. Рассказал ему планы, что у нас будут строиться два катка, профессиональное футбольное поле, легкоатлетический манеж, гостиницы, теннисный клуб. У нас будет прямо олимпийская спортивная деревня. Ему всё очень понравилось.
Вчера так совпало, что проходило моё шоу «Союз чемпионов». Мы немного посмотрели его, а Саша расспрашивал про моих спортсменов, потому что большая часть катавшихся были из моей академии. Он в теме, знает всех спортсменов. С Сашей мы прошли не одну Олимпиаду, поэтому давно дружим», — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».
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