Дэвид Лис опубликовал совместное фото с Татьяной Тарасовой из США

Известный американский журналист Дэвид Лис опубликовал в своих социальных сетях совместное фото с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.

Ранее стало известно, что Тарасова прилетела в США с частным визитом к друзьям и вернётся в Россию 5 сентября.

«В Нью-Джерси гости», — подписал фото с Тарасовой Лис.

Фото: из личного архива Дэвида Лиса

Отметим, что в середине июля Лис подвергся жёсткой критике со стороны заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. «Дэйв, ты полон дерьма! Ты не уважаешь других, потому что самостоятельно ничего не добился. Твои заявления унижают людей вокруг тебя. Стыдись», — заявила Тутберидзе.

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