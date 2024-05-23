ФФККР дала разрешение Екатерине Гейниш и Дмитрию Чигирёву выступать за Узбекистан

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала разрешение на переход Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирёва в состав Федерации фигурного катания Узбекистана, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственный источник.

Спортсмены выступают вместе с 2022 года, они являются победителями этапа Кубка Москвы, призёрами чемпионата Москвы и мемориала Панина-Коломенкина.

Дмитрий Чигирёв встречается с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой, которая ранее отрицательно высказывалась по поводу смены спортивного гражданства.

Отметим, сегодня, 23 мая, разрешение на переход в другие федерации также получили мастера спорта России по фигурному катанию Софья Самоделкина и Аннабель Морозов.