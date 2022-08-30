Татьяна Тарасова, которая улетела в США, рассказала, как к ней относятся американцы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как к ней относятся в США. Ранее стало известно, что Тарасова улетела в США; в ближайшее время специалист вернётся в Россию.

«В Америке я хожу на катки, смотрю, как тренируются иностранные спортсмены. Ребята уже вовсю работают, катают свои программы, уже стараются прыгать четверные прыжки. Была на нескольких катках в США, на них очень хорошо.

В Америке ко мне хорошее отношение, я не столкнулась ни с какой дискриминацией, давление на меня здесь никто не оказывает, всё в порядке. Скоро буду дома», — приводит слова Тарасовой «РБК-Спорт».

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