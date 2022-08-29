«Жить в США? Не дождётесь». Татьяна Тарасова назвала дату возвращения в Россию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, когда вернётся в Россию. Ранее сообщалось, что она улетела в США.

По словам Тарасовой, она вернётся в Россию 5 сентября.

«У меня билеты в Россию на пятое сентября. Никогда не собиралась оставаться жить в США, не дождётесь. СМИ любят всё поставить с ног на голову», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Тарасова с 1967 года занимается тренерской деятельностью и ставит программы фигуристам. Её ученики завоевали восемь золотых олимпийских медалей. В 2008 году Тарасову ввели в Зал славы мирового фигурного катания. Воспитанниками тренера являются такие знаменитые фигуристы, как Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Алексей Ягудин, Илья Кулик.

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