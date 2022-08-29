Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Жить в США? Не дождётесь». Татьяна Тарасова назвала дату возвращения в Россию

«Жить в США? Не дождётесь». Татьяна Тарасова назвала дату возвращения в Россию
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, когда вернётся в Россию. Ранее сообщалось, что она улетела в США.

По словам Тарасовой, она вернётся в Россию 5 сентября.

«У меня билеты в Россию на пятое сентября. Никогда не собиралась оставаться жить в США, не дождётесь. СМИ любят всё поставить с ног на голову», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Тарасова с 1967 года занимается тренерской деятельностью и ставит программы фигуристам. Её ученики завоевали восемь золотых олимпийских медалей. В 2008 году Тарасову ввели в Зал славы мирового фигурного катания. Воспитанниками тренера являются такие знаменитые фигуристы, как Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Алексей Ягудин, Илья Кулик.

Самые нелепые травмы фигуристов. Липницкую подвёл тротуар, Тарасову – ковёр Самые нелепые травмы фигуристов. Липницкую подвёл тротуар, Тарасову – ковёр

Елизавета Туктамышева на тренировке исполнила тройной аксель:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022