Анна Щербакова показала, как фанаты поддержали её после операции

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала в своих социальных сетях пост. Спортсменка показала фотографии с подарками от своих болельщиков. Напомним, Щербакова недавно перенесла операцию на колене.
«Нашли меня среди подарков? Мои болельщики всегда находят, чем удивить! Я очень тронута такой поддержкой. Обещаю, что каждый подарок открою лично и прочитаю всё, что вы мне написали. Думаю, на это уйдёт не один день», — подписала фотографии Щербакова.
Фото: из личного архива Анны Щербаковой
Фото: из личного архива Анны Щербаковой
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева на этом турнире заняла четвёртое место.
- 30 августа 2022
-
13:39
-
13:29
-
12:35
-
11:44
-
10:43
- 29 августа 2022
-
23:49
-
22:35
-
19:20
-
18:40
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:11
-
15:45
-
15:15
-
15:12
-
11:55
-
09:43
- 28 августа 2022
-
19:30
-
17:39
-
17:26
-
17:11
-
13:53
-
12:24
-
12:24
-
10:44
-
10:03
- 27 августа 2022
-
23:32
-
22:56
-
21:26
-
20:54
-
19:59
-
16:49
-
16:00
-
13:06