Анна Щербакова показала, как фанаты поддержали её после операции

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала в своих социальных сетях пост. Спортсменка показала фотографии с подарками от своих болельщиков. Напомним, Щербакова недавно перенесла операцию на колене.

«Нашли меня среди подарков? Мои болельщики всегда находят, чем удивить! Я очень тронута такой поддержкой. Обещаю, что каждый подарок открою лично и прочитаю всё, что вы мне написали. Думаю, на это уйдёт не один день», — подписала фотографии Щербакова.

Фото: из личного архива Анны Щербаковой

Фото: из личного архива Анны Щербаковой

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева на этом турнире заняла четвёртое место.