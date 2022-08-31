Даня Милохин сообщил, что примет участие в новом сезоне «Ледникового периода»

Тиктокер и блогер Даня Милохин рассказал, что едва не сбежал из «Ледникового периода» в 2021 году, но при этом сообщил, что вновь примет участие в телевизионном проекте Ильи Авербуха.

В сезоне-2021 Милохин выступал в паре с двукратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Евгенией Медведевой. Их дуэт получил приз зрительских симпатий.

«Было очень круто, я устал, в какой-то момент понимал, что хочу просто уйти. Понимал, что уже конец: завтра и послезавтра мы снимаем последние два шоу. А зачем мне это доделывать? Хотел, никому не сказав, исчезнуть, потому что просто устал от того, что куча людей что-то хотят постоянно. Но у Авербуха есть дар убеждения, он умеет под тебя подстраиваться. И он так круто со мной всё время общался, что, можно сказать, из-за него я продолжил. Сейчас он меня опять позвал, и я опять согласился.

Там будет Юля Гаврилина. Валя Карнавал будет, сказали. Я видел, что она тренируется на коньках, не думаю, что она просто так катается. Женя Медведева, скорее всего, будет опять. Говорят, будет самый звёздный состав», — сказал Милохин в интервью Анастасии Ивлеевой на её YouTube-канале.