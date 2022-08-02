«Специальная диета? Меньше жрать». Как менялось питание фигуристки Медведевой

От питания шоколадками и веганства до гармонии с собой и меню на 15 тысяч рублей.

Евгения Медведева прошла тернистый путь не только в спортивной карьере, но и в питании. Она часто утверждала, что не сидит на диетах, но экспериментов с едой у неё было достаточно. И шоколадом питалась, и веганом хотела стать — скучать не приходилось.

Но всё это помогло ей найти гармонию и понять, что главное — это здоровая качественная еда. Женя тратит на продукты приличные суммы и не скрывает этого. Ей очень важно, чтобы в организм попадала правильная пища.

Как же она к этому пришла?

Конфетки на пресс-конференции и любовь к рису

Евгения Медведева всегда отличалась миниатюрными формами. Как фигуристке ей очень повезло с конституцией тела: тонкая кость и несклонность к полноте позволяли порхать на соревнованиях пушинкой. Однако и ей всё же приходилось следить за питанием. К счастью, булки и пирожные она с детства не любила, но совсем без сладкого жить не могла. Особенно сильна была тяга к шоколаду и конфетам. В юниорские годы Женя разрешала их себе даже на соревнованиях. По крайней мере, после.

Так, выиграв чемпионат мира среди юниоров в 2015 году, 15-летняя Женя поддалась соблазну на пресс-конференции. На столе слева от неё кто-то заботливо поставил тарелку с конфетами в блестящих обёртках. Сначала она стеснялась их брать, но затем взяла одну штучку. А потом — ещё одну. Её интерес к конфетам заметил один из сотрудников и пододвинул тарелку со сладостями поближе к фигуристке.

Евгения Медведева, чемпионат мира среди юниоров — 2015 Фото: Jordan Mansfield — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Уже катаясь по взрослым, Женя утверждала, что на жёстких диетах не сидит и съесть перед тренировкой немного молочного шоколада для неё нормально.

«На тортики и пирожные меня не тянет. Жирные кексы с кремом — это не моё, я люблю молочный шоколад. Не могу сказать, что прямо ограничила себя. Перед тренировкой, бывает, пару кубиков съем. Сладкое присутствует в моей жизни, главное — не перебарщивать», — говорила Медведева «Матч ТВ».

Самым же любимым блюдом Жени в те годы был обычный белый рис. Фигуристка просто обожала его!

«Рис. Обычный белый рис. Рассыпчатый, нерассыпчатый, клейкий, сладкий, солёный. Любой! Можно без ничего, можно с соевым соусом», — отвечала Медведева на вопрос о любимой еде «Советскому спорту».

Олимпийские ограничения и страсть к шоколаду

В олимпийском сезоне-2017/2018 Женя тщательно следила за рационом и старалась не есть после шести вечера. Но ограничения коснулись не только еды. Как и Алина Загитова, Медведева, вместо того чтобы пить воду, лишь полоскала ей рот. Таким жутким образом воспитанницы Тутберидзе добились идеальных прокатов на Олимпиаде.

Неудивительно, что после Игр Женя отвечала на вопрос о своей диете в духе великой балерины Майи Плисецкой. Правда, также спортсменка признавалась, что иногда может съесть ту же картошку фри, а шоколадки — её спасение, когда нужно срочно пополнить запасы энергии.

«Есть ли у меня специальная диета? Меньше жрать. При этом я не могу жить без глюкозы и углеводов. Недавно мы записывали «Ледниковый период», и у меня был достаточно длинный текст. Я понимала, что просто стою с микрофоном и мой мозг абсолютно «не варит». В тот день я не завтракала и не обедала, просто кофе выпила. На следующий день тоже была запись, и я уже не допустила такой ошибки, отработала на максимум благодаря шоколадкам», — делилась Медведева в интервью изданию Metro.

Веганство в Канаде

Уход от Тутберидзе и тренировки в Канаде у Брайана Орсера круто изменили жизнь Медведевой по всем фронтам. В том числе и в питании. Девушка, которая в первый месяц за океаном радовалась, что нашла в русском магазине сырки и шпроты, решила стать веганом. Это означало полный отказ от продуктов животного происхождения: никакого мяса, яиц, молочных продуктов и даже мёда. Пищевые привычки Женя меняла осознанно и постепенно. Мясо и молоко перестала употреблять за пару месяцев до чемпионата мира – 2019 в Сайтаме, где завоевала бронзу.

Евгения Медведева, чемпионат мира — 2019 Фото: РИА Новости

«Я перешла на растительную диету и на продукты, в которых есть всё. Я чувствую, что это помогает моему организму. Я морально готовилась к этому довольно долго и теперь понимаю, что у меня нет никаких проблем с едой, они ушли, и у меня просто появилось желание сделать что-то хорошее для своего организма, а также для окружающей среды. Если нет внутреннего желания для этого, это не сработает. Это не диета, это другой образ жизни», — цитировали Медведеву на сайте ISU.

Теперь Женя делала акцент в рационе на зерновых, орехах, оливковом масле. Кофе заменила зелёным чаем матча. При необходимости пила витамины. Ей очень нравились результаты, к которым привела такая диета: держать вес оказалось легче, она чувствовала себя счастливее.

«Это, несомненно, лёгкость с точки зрения ума. Контроль веса стал довольно лёгким. Управление мышечной массой и процентом жира в организме, но это не просто диета, во время которой что-то не едят, она способна правильно управлять, это также стабилизирует умственную работу», — рассказывала Медведева японскому порталу Global.Canon.

Несмотря на позитивные перемены в теле и разуме, Женя порой нарушала растительную диету и позволяла себе молочные продукты. Например, чтобы испечь печенье. Она понимала, что полноценным веганом пока не является, и относилась к этому как к эксперименту: если что-то пойдёт не так, вернётся к прежнему питанию.

«Да, молочные продукты ещё не исключены полностью, и бывают такие моменты, когда хочется чего-то сладкого. Я не знаю, уместно ли называть себя веганом, но, когда вы находитесь в Канаде, можете найти специализированные супермаркеты для веганов, и там продаются продукты, такие как майонез из растительного масла, это облегчает жизнь. Я не меняла всё внезапно и насильно, просто поменяла привычки в еде, и пока мне это подходит. Если эта диета начнёт идти не в том направлении, станет хуже, то я вернусь к предыдущей диете, не стану упрямиться», — объясняла Медведева Global.Canon.

Бородинский хлеб вместо торта

В сезоне-2019/2020 Женя действительно отошла от веганства, потому что интенсивные тренировки требовали достаточного количества белка. По словам фигуристки, ей не нравилось есть много бобовых, а протеиновые порошки не могли полностью восполнить её потребность. Так что она включила в повседневное меню морепродукты и рыбу.

Завтрак стал любимым приёмом пищи спортсменки. Обычно перед поездкой на каток она съедала утром хлебцы с хумусом (паста из нута) и готовила себе нехитрый обед. Она заботилась о своём теле и забыла о голодовках. Единственные дни, когда она ничего не ела, были дни соревнований. Откатывать программы ей это не мешало. Женя всегда чувствовала себя нормально.

Евгения Медведева, Гран-при-2019 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я не знаю, почему так происходит, но в день соревнований я практически ничем не питаюсь. Ну, вот так вот. Не знаю. Не хочется просто. Это единственные дни, когда я катаюсь на голодный желудок и даже нормально себя чувствую. Удивительно», — рассказывала Медведева на встрече с фанатами в московском магазине Nike.

В ответственном подходе к питанию Женю всегда поддерживали болельщики. Помня, что она не ест и в принципе не любит всякие кремы и пирожные, они преподнесли ей торт из фруктов. А на вечеринке с друзьями фигуристка задувала свечи, воткнутые в Бородинский хлеб, по которому она часто скучала в Канаде.

Возвращение к пельменям и заказы продуктов на 15 тысяч рублей

Возвращение в Россию осенью 2020-го и пауза в спортивной карьере привели к тому, что Женя окончательно забыла о веганстве. В соцсетях она показывала, как ест пельмени, а ещё регулярно баловала себя восхитительными десертами. Отныне она перешла на сбалансированный рацион из качественных продуктов, но никаких жёстких ограничений больше не устанавливала. Зато экспериментировала на кухне с рецептами блинов, хлеба и печенья, показывая в своём телеграм-канале, что у неё получилось.

В новогодние праздники девушка и вовсе публично открыла двери своего холодильника, выложив небольшое видео в соцсетях. Фрукты, помидоры, огурцы, холодец, борщ, сыры, хамон, японский кунжутный соус, красная икра, замороженные овощи, морепродукты, курица, мороженое — вот лишь часть того, что лежало на полках холодильника фигуристки.

Такое разнообразное питание, естественно, обходится Жене в немалую сумму, и она этого не скрывает. Здоровое питание у неё в приоритете, и она понимает, что за качество нужно платить.

Евгения Медведева, 2022 год Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Мне важно кушать хорошие продукты. Хорошие продукты сейчас дорогие. В основном я заказываю. Даже помидоры-огурцы непросто в каком-то супермаркете купить. Мне важно, чтобы они были с зелёными косточками, бакинские.

Сейчас каждая доставка двух здоровенных пакетов еды, которую я считаю нужной и имею возможность заказывать, стоит от 10 до 15 тысяч. В зависимости от… Если морепродукты какие-то, то дороже будет.

Я дома готовлю. Нечасто, но готовлю. Я более простыми продуктами питаюсь», — поделилась Медведева в выпуске шоу «Инвестерика».

Чтобы прийти к гармоничному питанию, Жене понадобилось много времени. Но главное, что она наконец-то поняла, какой именно рацион ей больше всего подходит. Она не мучит себя диетами, отлично выглядит и радуется жизни.