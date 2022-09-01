Тамара Москвина рассказала о новых программах фигуристов Мишиной и Галлямова

Тренер олимпийских чемпионов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова Тамара Москвина рассказала о новых программах, с которыми фигуристы будут выступать в предстоящем сезоне.
«Мишина и Галлямов выступят на прокатах в Санкт-Петербурге, где представят свою короткую программу, произвольная пока в процессе подготовки. В предстоящем сезоне они будут выступать с короткой программой под Второй вальс Шостаковича. Произвольная поставлена на темы хитов Элвиса Пресли», — приводит слова Тамары Москвиной ТАСС.
Контрольные прокаты в Санкт-Петербурге пройдут с 5 по 7 сентября.
Российские фигуристы Мишина и Галлямов являются олимпийскими чемпионами 2022 года в командных соревнованиях, а также бронзовыми призёрами в индивидуальном турнире и чемпионами мира 2021 года.
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