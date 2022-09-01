Барам и Тюменцев выиграли короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров

На этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Остраве (Чехия) завершилась короткая программа в соревнованиях спортивных пар. Уверенную победу одержал американский дуэт София Барам – Даниэль Тюменцев. Ставшие вторыми Кайла Смит и Энди Денг уступили соотечественникам девять очков. На третьей строчке после короткой программы располагаются канадцы Хлоя Панетта и Киран Трэшер.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 2-й этап. Острава, Чехия
Спортивные пары. Короткая программа
1. София Барам/Даниэль Тюменцев (США) – 63,77.
2. Кайла Смит/Энди Денг (США) – 54,39.
3. Хлоя Панетта/Киран Трэшер (Канада) – 47,93.
4. Оксана Вуйламоз/Флавьен Жинио (Франция) – 43,37.
5. Харуна Мураками/Сумитада Моригути (Япония) – 42,34.
6. Барбора Кучанова/Лукаш Вочозка (Чехия) – 39,12.
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