Японка Мао Шимада выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Остраве

На втором этапе юниорской серии Гран-при, который проходит в Остраве (Чехия), завершилась короткая программа у девушек. Лучший результат показала японская фигуристка Мао Шимада, получившая за свой прокат 71,49 балла. Ставшая второй Мин Соль Квон из Южной Кореи уступила лидеру почти девять баллов. На третьей позиции располагается американка Миа Калин.

Произвольную программу девушки покажут в субботу, 3 сентября.

Фигурное катание. Серия Гран-при среди юниоров. 2-й этап. Острава, Чехия

Девушки. Короткая программа

1. Мао Шимада (Япония) – 71,49.

2. Мин Соль Квон (Южная Корея) – 62,73.

3. Миа Калин (США) – 59,24.

4. Лорин Шильд (Франция) – 58,07.

5. Хисуэ Хан (Южная Корея) – 57,06.

6. Элис Лин-Грейси (США) – 56,15.