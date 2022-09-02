Японец Нозому Йошиока выиграл этап юниорской серии Гран-при в Остраве

На втором этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Остраве (Чехия), завершились соревнования в мужском одиночном катании. Победу одержал японский фигурист Нозому Йошиока. В произвольной программе он дважды исполнил четверной тулуп (сольно и в каскаде), что и решило судьбу золота в его пользу.

Второй результат показал итальянец Николай Мемола, третьим стал Андреас Нордебак из Швеции. Все призёры исполнили по два тройных акселя – сольно и в каскаде.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 2-й этап. Острава, Чехия

Юноши

1. Нозому Йошиока (Япония) – 219,68.

2. Николай Мемола (Италия) – 214,11.

3. Андреас Нордебак (Швеция) – 212,37.

4. Мингю Со (Южная Корея) – 209,59.

5. Максим Жарков (США) – 193,48.

6. Кай Ковар (США) – 191,65.