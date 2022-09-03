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Чешский дуэт одержал победу в танцах на льду на этапе юниорского Гран-при в Остраве

Чешский дуэт одержал победу в танцах на льду на этапе юниорского Гран-при в Остраве
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На втором этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Остраве (Чехия), завершились соревнования в танцах на льду. Победу одержали хозяева льда Катерина Мразкова и Даниэль Мразек. Ставшие вторыми британцы Фиби Беккер и Джеймс Эрнандес уступили обладателям золота почти 17 баллов. Третий результат у японского дуэта Нао Кида/Масая Морита.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 2-й этап. Острава, Чехия
Танцы на льду

1. Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (Чехия) – 176,26
2. Фиби Беккер/Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 159,55
3. Нао Кида/Масая Морита (Япония) – 149,66
4. Анна Симова/Кирилл Аксёнов (Словакия) – 148,25
5. Дженна Хауэр/Бенджамин Старр (США) – 147,44
6. Луиза Борде/Тома Жипулу (Франция) – 139,32

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