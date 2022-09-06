Макар Игнатов представил новую короткую программу. Видео

Серебряный призёр чемпионата России – 2021 в мужском одиночном катании российский фигурист Макар Игнатов представил на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге новую короткую программу на сезон-2022/2023.

Игнатов сделал степаут на четверном риттбергере, исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп, а также тройной аксель, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова. Программа ученика Евгения Рукавицына поставлена на композицию So Far — Olafur Arnalds Feat. Arnor Dan.

Игнатову 22 года. Серебро — его лучший результат на чемпионатах страны. Также Макар — бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup 2019, победитель Финала Кубка России (2020) и этапа международной серии челленджер Nebelhorn Trophy 2019. Игнатов — первый российский фигурист, исполнивший четыре четверных прыжка в одной программе.