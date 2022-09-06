Михаил Коляда оценил прокат короткой программы в Санкт-Петербурге

27-летний российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал выступление в короткой программе на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Подопечный Алексея Мишина оставил прошлогоднюю программу «Щелкунчик», поставленную Ильёй Авербухом.
«Есть ли претензии к себе после проката? Конечно, есть, всегда есть над чем работать. Планы по усложнению? Вопрос к тренеру.
Насколько важен прокат здесь? Знаете, каждый сезон как по новой, каждый такой прокат, пусть даже в тренировочном костюме, всё равно важен. Прокаты в новом формате, конечно, лучше, поддержка зрителей помогает.
Ударило ли отстранение россиян по мотивации? Нет. Кататься до следующей Олимпиады? Слишком далеко я планов не строю. Четыре года — это очень много. На вечер план есть, но не расскажу какой», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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