Алина Загитова показала фото с Александром Большуновым. У него в руках все медали ОИ-2022

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке Загитова стоит рядом с трёхкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым. В руках у него все медали, завоёванные на Играх-2022 в Пекине.
Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Алины Загитовой.
На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.
Девятилетний Саша Плющенко показал футбольный финт:
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