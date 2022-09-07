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В «Хрустальном» прокомментировали попытку поджога здания

В «Хрустальном» прокомментировали попытку поджога здания
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В пресс-службе спортивного комплекса «Хрустальный» прокомментировали новость о том, что была совершена попытка поджечь здание.

«Никто не пострадал, здание не пострадало. Тренировки идут в обычном режиме», — сказал представитель пресс-службы «Хрустального» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, ранее неизвестный мужчина подошёл к зданию поздно ночью. В руках у него была бутылка с горючей жидкостью. Предположительно, это был бензин, смешанный с маслом. Злоумышленник вылил её в щель около окна и поджёг. С первого раза сделать это не получилось, и ему пришлось возвращаться, чтобы поджечь жидкость снова. Затем из здания пошёл дым и мужчина убежал. Однако охране быстро удалось потушить пожар.

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