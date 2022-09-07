Алексей Мишин прокомментировал выбор музыки для новой ПП Елизаветы Туктамышевой

Алексей Мишин, тренер чемпионки мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал новую произвольную программу подопечной под композицию Игоря Крутого «Одиночество».

«Программа поставлена по мотивам произведения Игоря Крутого «Одиночество». Год назад Илья Авербух делал шоу по мотивам произведений Игоря Крутого. И он сделал программу, но Лиза в неё как-то не вписалась. В этом году мы решили вернуться, и возвращение получилось удачным. Она совсем выглядит по-другому, очень изысканно, грамотно, в стиле минимизации своих чувств и ощущений, потому что одиночество не требует разрывного, оно тонкое и деликатное, как написал Крутой и как звучит его одиночество.

В короткой программе она (Туктамышева. — Прим. «Чемпионата») одна, здесь она другая», — передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.