Алексей Мишин назвал Михаила Коляду «великим в фигурном катании»

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, почему для произвольной программы серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях Михаила Коляды была выбрана музыка известного композитора Альфреда Шнитке.
«Шнитке велик в музыке, а Коляда — в фигурном катании», — приводит слова Алексея Мишина ТАСС.
Михаил Коляда на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге представил новую произвольную программу. Коляда катается под композицию «Танго в сумасшедшем доме» Альфреда Шнитке. Постановщиком программы является Илья Авербух.
Показывая программу в Санкт-Петербурге, фигурист не стал исполнять прыжки в четыре оборота. Михаил выполнил тройной лутц, тройной тулуп, тройной аксель с ошибкой на выезде, тройной риттбергер, на следующем акселе он сделал «бабочку», потом прыгнул тройной тулуп и каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.
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