«Я не высмеиваю Ленина». Коляда — о новой произвольной программе

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде Михаил Коляда прокомментировал своё выступление в произвольной программе на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.
Коляда выступил под композицию «Танго в сумасшедшем доме» Альфреда Шнитке. Постановщиком программы является Илья Авербух.
«На улицах часто узнают? Не часто, но узнают. Что чувствую в этот момент? Приятно, конечно. Что просят чаще: автографы или селфи? По-разному.
Как новая программа? Мне нравится. Есть, конечно, над чем поработать.
Почему катал в белых перчатках? Алексей Николаевич сказал, что сегодня будем в белых перчатках катать.
В «Жизни идиота» высмеивается Ленин? Я не высмеиваю Ленина. Меня не назовёшь советским человеком? Я в России родился, не в Советском Союзе. Советский Союз как идея мне не очень заходит? Ну, мне не нравится. Это моё мнение.
За я или против школьной формы? Я за. Я ходил в школьной форме, не вижу ничего в этом плохого.
Пользовался ли я на уроках телефоном? У меня до седьмого класса телефона не было, как-то жил без этого, и нормально.
Ждать ли меня на контрольных прокатах в Москве? Да. На Гран-при России? Да», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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