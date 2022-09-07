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«Я не высмеиваю Ленина». Коляда — о новой произвольной программе

«Я не высмеиваю Ленина». Коляда — о новой произвольной программе
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Серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде Михаил Коляда прокомментировал своё выступление в произвольной программе на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

Коляда выступил под композицию «Танго в сумасшедшем доме» Альфреда Шнитке. Постановщиком программы является Илья Авербух.

«На улицах часто узнают? Не часто, но узнают. Что чувствую в этот момент? Приятно, конечно. Что просят чаще: автографы или селфи? По-разному.

Как новая программа? Мне нравится. Есть, конечно, над чем поработать.

Почему катал в белых перчатках? Алексей Николаевич сказал, что сегодня будем в белых перчатках катать.

В «Жизни идиота» высмеивается Ленин? Я не высмеиваю Ленина. Меня не назовёшь советским человеком? Я в России родился, не в Советском Союзе. Советский Союз как идея мне не очень заходит? Ну, мне не нравится. Это моё мнение.

За я или против школьной формы? Я за. Я ходил в школьной форме, не вижу ничего в этом плохого.

Пользовался ли я на уроках телефоном? У меня до седьмого класса телефона не было, как-то жил без этого, и нормально.

Ждать ли меня на контрольных прокатах в Москве? Да. На Гран-при России? Да», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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