Пара из США Смит/Денг выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Риге

На третьем этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Риге (Латвия), завершились соревнования спортивных пар в короткой программе. Лучший результат показали американцы Кайла Смит и Энди Денг. Ставших вторыми канадцев Аву Рэй Кемп и Йонатана Елизарова лидеры опередили на девять баллов. Третье место занял ещё один дуэт из Канады – Эшлин Шмитц и Тристан Тейлор.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Третий этап. Рига, Латвия
Спортивные пары. Короткая программа
1. Кайла Смит/Энди Денг (США) – 52,49.
2. Ава Рэй Кемп/Йонатан Елизаров (Канада) – 43,53.
3. Эшлин Шмитц /Тристан Тейлор (Канада) – 40,21.
4. Анастасия Сазонова/Джамшид Ташмухамедов (Узбекистан) – 35,08.
5. Алия Аккерман/Тобия Хармс (Германия) – 34,32.
6. Каролина Шан Кампильо/Мигель Мартос (Испания) – 33,76.
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