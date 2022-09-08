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Итальянец Мемола выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Риге

Итальянец Мемола выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Риге
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На третьем этапе юниорской серии Гран-при в Риге (Латвия) завершили выступления в короткой программе юноши. Лучшим стал итальянский фигурист Николай Мемола, опередивший преследователей более чем на 13 баллов.

Все призёры включили в прокат тройной аксель, но Мемола, в отличие от соперников из Японии, чисто сделал все элементы. Ставший вторым Цудои Суто допустил ошибки при исполнении каскада и тройного риттбергера, а Рио Наката получил минимальные надбавки за прыжки и остался без вращения.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Третий этап. Рига, Латвия
Юноши. Короткая программа

1. Николай Мемола (Италия) – 83,04.
2. Цудои Суто (Япония) – 69,64.
3. Рио Наката (Япония) – 68,91.
4. Рахат Бралин (Казахстан) – 68,66.
5. Макар Сунцев (Финляндия) – 67,11.
6. Роберт Ямпольски (США) – 65,05.

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