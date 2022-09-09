Тренер объяснила, почему Марку Кондратюку сложнее исполнять вращения, а не прыжки

Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская объяснила, почему для олимпийского чемпиона в команде Марка Кондратюка вращения сложнее четверных прыжков.
«Новые прыжки учим, развиваемся. И вращения новые учим. Что намного сложнее четверных, мне кажется. Прежде всего удержанием, статикой. Вращение надо удержать, устоять, показать все позиции по правилам. Сашка Самарин — он более дисциплинированный в этом плане, а Марк постоянно шевелится, в его системе восприятия окружающей действительности не существует статики вообще. Поэтому и в программах он иногда выдаёт абсолютную отсебятину. Сегодня сделал два оборота, а завтра у него другое настроение — и он сделает девять. Просто по музыке так ритм поймал. Я что, должна его убить за это?
Заставлять? Марка? Это же вообще будет аттракцион какой-то. Поэтому я всё время говорю: когда Кондратюк захочет — он всё сделает сам», — приводит слова Соколовской RT.
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