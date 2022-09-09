Тренер Соколовская: когда встречались с министром обороны, прямо мурашки по телу пошли

Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала, какое из награждений после Олимпийских игр – 2022 запомнилось ей больше, и объяснила почему.

В Пекине ученик Соколовской Марк Кондратюк помог сборной России завоевать золото командного турнира.

«Было очень много всевозможных встреч, и все очень разные. С мэром Москвы Сергеем Собяниным всё было как-то легко и просто, я бы даже сказала, по-домашнему, а вот когда встречались с министром обороны Сергеем Шойгу, у меня прямо мурашки по телу пошли. Я впервые в жизни попала в Минобороны и даже дышать не могла от ощущения какой-то безумной энергетики. Не знаю, как это объяснить. Но Марк тоже это почувствовал. Ему как раз надо было в армию уходить, слышу, бормочет сам себе: «Ой-ой-ой…» Я говорю: «Сынок, ты понял теперь, где вообще мы катаемся? И что такое — клуб ЦСКА?»

С президентом страны пришлось встречаться на расстоянии? Да, поскольку тренеры перед той встречей не уходили на изоляцию. Для меня как для человека, который вырос в России, на Севере, и чувствует себя русским до мозга костей, всё это было как в сказке. Сидела в зале и думала, что ради возможности личной встречи, как это было у ребят, готова была бы любой карантин отсидеть. Это реально стоило того», — приводит слова Соколовской RT.